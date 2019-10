Ricci, 1/a volta coalizione solo civica

(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - "Per la prima volta in 50 anni di consiglio regionale gli umbri avranno la possibilità di scegliere una coalizione solo civica": a dirlo è stato Claudio Ricci, candidato alla presidenza della Regione Umbria, presentando le tre liste a suo sostegno - Proposta Umbria, Italia civica e Ricci Presidente - a Perugia.

"Tre liste e una sola coalizione, frutto della chiarezza, della coerenza e della credibilità che ci viene riconosciuta. E' stato un percorso avviato più di tre anni fa - ha aggiunto - e che ci ha portato a oggi con un programma di 500 punti che si sintetizza in amministrare bene, sviluppare lavoro, spostarsi veloci, innovare l'ambiente e curare umanizzando". Il candidato presidente ha ricordato anche la nascita di tre siti internet che portano il nome delle tre liste, sui quali "è possibile consultare - ha detto - sia i curriculum di tutti i 60 candidati consiglieri, oltre che il mio, sia il certificato penale di ogni candidato".