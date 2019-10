Latini preoccupato per arrivo migranti

(ANSA) - TERNI, 5 OTT - "Apprendo con stupore e preoccupazione la notizia dell'arrivo presso le strutture di accoglienza della prefettura di Terni di 30 immigrati provenienti dal Centro di accoglienza di Agrigento": lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Terni, Leonardo Latini (Lega), annunciando che in merito chiederà un incontro alla prefettura. L'obiettivo è "evitare che la città paghi un peso sociale eccessivo rispetto alle sue reali capacità, tenuto conto anche del significativo contributo offerto già negli ultimi anni in tema di accoglienza". "Dopo un periodo di relativa calma - scrive ancora Latini - dispiace notare che gli sbarchi sulle coste italiane sono nuovamente ripresi e che a pagarne il prezzo sia solo l'Italia e in particolare i Comuni e i cittadini".