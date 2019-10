10/o anniversario in diocesi di Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - "Fin dall'inizio ebbi l'impressione che il Signore mi avesse chiamato a svolgere il mio ministero in una Chiesa viva": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, nel corso della sua riflessione sul decimo anniversario del suo ingresso in diocesi, avvenuto il 4 ottobre del 2009, festa di san Francesco d'Assisi.

Quest'anno ricorre anche il 25/o di ordinazione episcopale del cardinale Bassetti e per queste due significative ricorrenze si è tenuto, la sera del 4 ottobre, in una gremita cattedrale di Perugia, un concerto di musiche sacre aperto con alcune meditazioni sulla carità cristiana del vescovo "santo" mons.

Tonino Bello, lette dall'attore Michele Nani.

Il cardinale si è chiesto quale fosse "la gioia più grande di questi anni". "L'incontro con voi - è stata la risposta - con la mia gente, vissuto soprattutto nella Visita pastorale".

"Alla fine del mio mandato - ha annunciato - non lascerò la terra umbra di san Benedetto e san Francesco, questa terra vostra ed ora anche mia".