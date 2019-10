Si potenzia organico questura di Terni

Entro aprile 2020 l'organico della questura di Terni sarà potenziato di 14 unità complessive, che porteranno così a 36 il totale calcolato a partire dall'aprile 2018: lo ha detto il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, in visita istituzionale alla prefettura.

Ad accoglierlo il prefetto vicario, Andrea Gambassi, e il capo di gabinetto, Walter Pennestri, per un incontro programmato con le forze dell'ordine per fare il punto sulle questioni legate al comparto sicurezza della provincia. Sibilia ha sottolineato che i rappresentanti di questura, Arma dei carabinieri e finanza hanno rappresentato "un quadro abbastanza rassicurante dal punto di vista criminalità" nel territorio provinciale.

"Ovvio - ha aggiunto - che questa cosa non dobbiamo darla per scontata, perché è un lavoro che si fa giornalmente. Tra il 2017 e il 2018 ci sono state difficoltà che grazie al lavoro delle forze dell'ordine sono state superate".