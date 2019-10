Rossi, non distruggere 'casa comune'

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - "Essere la regione chiamata a partecipare a questa cerimonia così ricca di significato ci riempie di orgoglio ma ci carica anche di responsabilità. Seguendo l'esempio di Francesco serve anche oggi un cambiamento radicale per non continuare a distruggere la nostra 'casa comune'": lo ha detto ad Assisi il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Intervenuto dalla Loggia del Sacro Convento in occasione delle celebrazioni francescane. E' stata infatti la Toscana a offrire l'olio per la Lampada votiva che arde sulla tomba del Santo.

La "speranza" del presidente Rossi è che la lampada stessa "possa anche essere il simbolo di questa volontà di cambiamento". "Quello di Francesco - ha detto - è un nome fondamentale per la nostra cultura. Di fronte ad un mondo in cui vedeva prevalere l'ingiustizia, Francesco fu capace di scelte radicali e mostrò che era possibile un modello di vita alternativo".