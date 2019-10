E' arrivato freddo su gran parte Umbria

Temperature invernali su gran parte dell'Umbria. Nel corso della notte appena trascorsa sull'Appennino umbro-marchigiano e nelle zone appena a ridosso, le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile hanno infatti registrato valori prossimi allo zero termico, come a Forca Canepine (0,8 gradi).

Cascia è stata invece la città più fredda con 1,1 gradi, appena sopra i 2 Norcia. Un pò meglio Castelluccio di Norcia con 3,2 per effetto dell'inversione termica.

Temperature in discesa anche nel resto della regione, a iniziare dai due capoluoghi: a Perugia sono stati registrati nove gradi, a Terni 10,5. Nelle altre principali città: Foligno 6,7; Spoleto 7,2; Gubbio 7,5; Città di Castello 6; Orvieto 8,5.