Di Maio, su ricostruzione servono fatti

"Basta parole, adesso servono i fatti", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco, parlando di ricostruzione post sisma. "Il tema - ha aggiunto - è una sfida da vincere, ma la gente di Norcia e di tutti i territori colpiti non ne può più di parole, dobbiamo lavorare per rimuovere tutti quegli ostacoli che fino a oggi hanno impedito di avviare la ricostruzione".

"Immagino che i cittadini - ha sottolineato Di Maio - stiano chiedendo fatti da un po' e siano ostaggio della cosiddetta burocrazia".