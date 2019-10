Di Maio pianta ulivo Basilica Assisi

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha partecipato ad Assisi alla messa a dimora di un ulivo a ridosso della Basilica di San Francesco. E' stato il primo a riversare terra sulle radici del piccolo albero.

I frati del Sacro Convento hanno infatti aderito alla campagna di sensibilizzazione a favore dell'ambiente, promossa da Slow food, che ha chiesto di piantare in Italia 60 milioni di alberi. "Con questo gesto simbolico - ha detto Di Maio - l'Italia si avvia nei prossimi mesi e anni a fare uno dei più grandi piani di investimento per l'ambiente che deve coinvolgere tutti trasversalmente, così da lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un Paese migliore". Prima di piantare l'ulivo il ministro ha partecipato alla processione e alla cerimonia di benedizione all'Italia e al mondo che si è tenuta, come da tradizione, dal cupolino della Basilica superiore di San Francesco. Evento che si inserisce nei festeggiamenti per il patrono d'Italia.