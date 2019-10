Conte,Paese giusto meno tasse per onesti

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Dobbiamo realizzare un paese più giusto in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai principi di dignità della Costituzione, un Paese più giusto in cui i contribuenti onesti paghino di meno anche grazie ai proventi della lotta alla evasione fiscale. Un Paese in cui non si tagliano risorse nella scuola e nella sanità ma si cerca di potenziarle". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Assisi.