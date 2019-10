Auto collezionisti in pista a Magione

Raduno di collezionisti di auto provenienti da 15 regioni, domenica 6 ottobre all'autodromo Borzacchini di Magione, per iniziativa dell'Asa, Attività sportive automobilistiche.

In pista ci saranno vetture quali Lancia Rally 037 ed S4, Alfa Romeo 155 Itc e 156 Wtcc, Maserati biturbo euroturismo, Ferrari Testarossa cabrio, Autobianchi A112 Abarth Trofeo, Abarth 1000 Tcr e Innocenti Mini Cooper. Tutti gli otto marchi ai quali Asa è dedicata.

Molte e spettacolari - sottolineano gli organizzatori - le attrazioni per il pubblico (ingresso gratuito) come i simulatori di guida al box 16 e la possibilità di vivere, in diretta, l'emozione delle auto italiane che hanno scritto la storia, con i diretti protagonisti.