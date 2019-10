Premio "Mirabilia" per artigiani d'arte

(ANSA) - PERUGIA, 3 OTT - La Camera di commercio di Perugia, partner dal 2011 di Mirabilia, l'associazione cui aderiscono Unioncamere nazionale e 16 Camere di commercio italiane, ha sottoscritto la convenzione con l'Associazione Mirabilia Network per l'attuazione del progetto "Mirabilia - European Network of Unesco Sites" - anno 2019, che prevede la realizzazione di eventi collaterali al turismo, fra i quali l'organizzazione di Focus sull'Artigianato Artistico.

Per l'anno 2019 è stata lanciata l'iniziativa Mirabilia ARTinART con l'obiettivo di intercettare i flussi turistici con alto potere di acquisto, potenzialmente interessati ad un'offerta di prodotti di altissimo livello, fra cui quelli dell'artigianato artistico e tradizionale.

Gli artigiani interessati all'iniziativa potranno far pervenire la propria adesione alla Camera di Commercio di Perugia entro il 18 ottobre.