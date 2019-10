Incendia auto e cassonetti, arrestata

E' ritenuta responsabile di numerosi incendi di auto e di cassonetti di rifiuti a Perugia un'italiana di 34 anni senza fissa dimora arrestata dalla polizia. A suo carico è stata eseguita una ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Da febbraio, in base a quanto ricostruito dalla squadra mobile della questura perugina, la donna ha colpito nelle aree di Fontivegge, Madonna Alta, Case Bruciate e del centro.

Causando in alcune occasioni - riferiscono gli investigatori - incendi di vastità tale da interessare anche i veicoli vicini a quello preso di mira. L'indagine ha portato ad addebitare "inequivocabilmente" - secondo l'accusa - alla trentaquattrenne i vari episodi, ricostruiti in base agli elementi forniti da alcuni testimoni oculari e dalle immagini riprese da telecamere di videosorveglianza.