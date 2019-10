Gasparri(FI), non è momento polemiche

(ANSA) - PERUGIA, 3 OTT - "Su incarico del Presidente Berlusconi - afferma il senatore Maurizio Gasparri (FI) in una sua nota - sto seguendo le elezioni in Umbria, in stretta collaborazione con la coordinatrice Polidori e i parlamentari Modena e Nevi. Abbiamo raccolto la disponibilità di tanti esponenti del territorio e anche di amministratori locali che sono scesi in campo nella lista di Forza Italia. Il nostro ruolo sarà decisivo per la conquista della regione, perché non bisogna sottovalutare i nostri avversari e bisogna convincere soprattutto un'area moderata e cattolica a dare un contributo decisivo per lo smantellamento del sistema di potere, che è affogato nella sua degenerazione, tra scandali e clientelismo".

"Taluni - prosegue - non hanno ritenuto di accogliere l'invito a candidarsi, ne abbiamo preso atto e siamo andati avanti. Ma diciamo a tutti che non è il momento delle polemiche e dei distinguo. Bisogna sostenere fortemente Forza Italia, il cui ruolo è essenziale".