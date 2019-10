Campagna contro il fumo nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 3 OTT - Tutti insieme per dare un "Calcio al Fumo": la campagna di sensibilizzazione promossa da Federfarma Umbria e Amar Odv (Associazione di volontariato per le malattie respiratorie), torna a due anni di distanza dalla prima edizione, con la versione "Educational". Dal 7 ottobre al 16 novembre in molti istituti scolastici della provincia di Perugia la lotta al tabagismo sarà tema di stretta attualità. Il progetto patrocinato da Regione, Provincia, Comune di Perugia, Federfarma Umbria, Usl Umbria1, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e di Novartis, l'animazione scientifica a cura di Psiquadro, consentirà a 60 studenti di ogni scuola aderente (Istituto istruzione superiore Giordano Bruno, liceo Scientifico statale Galileo Galilei, scuola San Paolo, scuola media Mario Grecchi Fontignano, scuola media Mario Grecchi Castel del Piano, Istituto tecnico economico tecnologico Aldo Capitini, Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta) di partecipare a laboratori interattivi.