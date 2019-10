Anche Ronn Moss a Concerto per la vita

Ci sarà anche Ronn Moss, il popolare Ridge di Beautiful, al Concerto per la vita che si terrà il 4 ottobre al Lyrick di Assisi per raccogliere fondi da destinare all'istituto Serafico di Assisi.

Iniziativa voluta da Mogol, ideatore e socio fondatore della Nazionale cantanti, insieme a Paolo Belli e Gianluca Pecchini, presidente e direttore generale della Nic.

Ronn Moss, conosciuta l'attività del Serafico - spiegano i promotori del concerto -, ha dato immediata disponibilità a partecipare. Ad alternarsi sul palco, accompagnati dalla Paolo Belli Big Band, saranno Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcorè, Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi, Ronn Moss, Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro e Veera Kinnunen. L'incasso sarà utilizzato per sostenere il progetto "I letti di Francesco", un'iniziativa pensata per i bambini disabili gravi che vivono in contesti di bisogno.