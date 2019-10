Young Jazz Festival a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 2 OTT - Young Jazz Festival anche per l'edizione 2019, la 15/a, cambia nuovamente e si presenta a Foligno, dal 2 al 6 ottobre, con il tema "Changes". I cambiamenti infatti, non solo in campo musicale, "sono la sfida a cui si prepara un festival che negli anni ha sempre saputo cogliere le novità e le evoluzioni" affermano gli organizzatori.

Il festival - l'evento musicale ha il patrocinio di Umbria Jazz per l'undicesimo anno consecutivo - intreccia nel programma workshop musicali rivolti ai bambini, proiezioni, produzioni originali, performance di danza contemporanea ("Una crepa, nostalgia dell'oro" con Lucia Guarino e Matteo Bortone al contrabbasso), e temi ambientali e di sostenibilità nell'ambito del consolidato schema del "Jazz Community", lasciando il consueto spazio ai lavori più interessanti che il mondo del jazz italiano ha prodotto negli ultimi anni (come sempre sono molti gli under 35 nel cartellone ufficiale).