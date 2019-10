Santa Chiara 'rattoppò' veste Francesco

Il prossimo numero della Rivista San Francesco proporrà uno speciale dedicato alla tonaca del Santo d'Assisi. Secondo una ricerca della studiosa tedesca di tessuti antichi che ha anche guidato il gruppo di restauro della Sacra Sindone nel 2002, Mechthild Flury-Lemberg, fu santa Chiara a rattoppare la veste di Francesco.

La scoperta - si spiega nello speciale - nasce da uno studio del 1988 per anni rimasto inosservato negli archivi e riportato in esclusiva nel periodico francescano di ottobre. "Mentre cercavamo in archivio notizie sulla tonaca di San Francesco ci siamo imbattuti in un articolo pubblicato nel 1989 che riproponeva la ricerca della professoressa Flury-Lemberg che ha subito attirato la nostra attenzione" ha spiegato il direttore del periodico, padre Enzo Fortunato. "Abbiamo contato - racconta nel suo editoriale - 31 rattoppi della tonaca".