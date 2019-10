Minibond da 5 mln per Meccanotecnica Umbra Spa

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 5 milioni di euro emesso da Meccanotecnica Umbra Spa, azienda con sede a Campello sul Clitunno e leader a livello mondiale nell'ambito della produzione di tenute meccaniche, specializzata nei settori automotive, elettrodomestici e in diversi settori industriali.

Il prestito obbligazionario ha una durata di sette anni.

L'emissione avrà la finalità di "sostenere - spiega la banca - questa importante realtà del territorio nel suo percorso di crescita e di sviluppo"."L'operazione - ha commentato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit - esprime la volontà della nostra Banca di essere partner di riferimento per le realtà del nostro territorio".

"Abbiamo fatto una scelta innovativa anche dal punto di vista finanziario - spiega Carlo Pacifici, amministratore delegato di Meccanotecnica Umbra Spa - utilizzando uno strumento come il 'minibond', che ci consente di differenziare le nostre fonti di finanziamento".