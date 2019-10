Due auto in fiamme dopo scontro su E45

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 6,30 sulla E45 tra Sansepolcro (Arezzo) e San Giustino direzione sud, al chilometro 135.

Due - secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia - le auto coinvolte: una Lancia Y alimentata a metano e una Panda a Gpl. Entrambe le vetture dopo l'impatto si sono incendiate. Le bombole di Gpl della Panda - riferiscono sempre i vigili del fuoco, intervenuti sul posto - sono state sbalzate in avanti di circa 50 metri.

Le condizioni dei feriti, come informa l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, in contatto con la centrale unica del 118 regionale, non destano particolari preoccupazioni.

Tre, come detto, i feriti, che sono stati ricoverati all'ospedale di Città di Castello, uno in codice giallo (di media gravità) e due in codice verde.