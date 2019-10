Bianconi, in nostra lista uomini liberi

(ANSA) - PERUGIA, 1 OTT - Una lista composta da "uomini liberi", con un "grande cuore e pieni di valori", per fare dell'Umbria "il miglior posto al mondo dove vivere" e attraverso una "politica partecipata". È stato lo stesso candidato alla presidenza della Regione Umbria per il centro sinistra, Vincenzo Bianconi, a presentare, a Perugia nel corso di una conferenza stampa, i 20 nomi che fanno parte della lista "Bianconi per l'Umbria" che parteciperà alle prossime elezioni regionali del 27 ottobre. Elenco a supporto diretto del candidato presidente e che affianca le altre liste del Partito democratico, Movimento 5 stelle, Europa verde, Sinistra civica verde.

E per Bianconi, anche grazie a queste persone, "il vero rinnovamento, il reale cambiamento è il nostro, con gli altri sarebbe solo un cambio di bandiera".

"Se gli umbri ci considerano solo a quattro punti di distacco dalla coalizione guidata dalla Tesei - ha poi detto commentando alcuni sondaggi - allora posso dire che queste elezioni le vinciamo sicuramente".