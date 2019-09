Tesei, su ricostruzione Regione fallito

"La ricostruzione post terremoto del 2016, che ha colpito tutta l'area di Norcia con danni su vasta scala nel quadrante nord-est dell'Umbria, ha registrato un completo fallimento delle politiche della Giunta regionale di centro sinistra": lo ha sottolineato la candidata del centro destra alla presidenza della Regione, Donatella Tesei, in visita nelle zone del cratere.

"La Regione - ha sostenuto Tesei - ha accettato supinamente l'approccio errato, che non ha mai tenuto conto delle caratteristiche specifiche del territorio, dei vari commissari che si sono susseguiti. La situazione in cui si trova ancora Norcia, e gran parte del comprensorio, è dimostrazione dell'inadeguatezza delle politiche regionali e nazionali.

Appaiono necessari ed urgenti la semplificazione delle procedure e la profonda rilettura delle competenze dell'intera filiera di comando".