Più 10 mila bambini per New generation

(ANSA) - TERNI, 30 SET - Sono oltre 10 mila i bambini e i ragazzi tra cinque e 14 anni della provincia di Terni interessati dal progetto 'New generation community', selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà, con l'obiettivo di fronteggiare quella educativa minorile.

Oltre 600 mila euro le risorse finanziate a livello provinciale.

Il progetto - presentato presso la Provincia di Terni - è coordinato dalla sede ternana del Cesvol Umbria e per 30 mesi coinvolge 45 partner tra associazioni, cooperative sociali, scuole, università ed enti locali, al lavoro per costruire una comunità educante capace di rilevare il disagio, costruire percorsi educativi specifici e verificarne l'efficacia.