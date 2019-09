Nasce centro salute globale Usl 2

Nasce all'interno dell'Usl Umbria 2, in linea con il Piano regionale della prevenzione 2014-2019, il Centro regionale per la salute globale, polo di eccellenza per la ricerca e la formazione nella sorveglianza epidemiologica, nella sicurezza alimentare, nella promozione di una sana alimentazione e, più in generale, di sani stili di vita della popolazione.

L'istituzione - spiega l'azienda - è stata deliberata dal commissario straordinario Massimo Braganti, con l'obiettivo di consolidare e potenziare le attività sui temi della Salute globale della salute unica (uomo, animale - ambiente) e della promozione della salute, attraverso una evoluzione organizzativa dell'attuale Centro di ricerca e formazione Cersal.