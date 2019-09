Gasbarro all'Umbria green festival

Ci sarà anche Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni unite per il primo Youth climate summit dell'Onu, nel cartellone dell'Umbria green festival, in programma da giovedì a domenica a Terni, Narni e Todi. La ventiquattrenne, portavoce del movimento romano dei Fridays for future, sarà ospite del festival nella giornata conclusiva, alle 10.30 a Narni, insieme al giornalista del Tg1 Marco Frittella, con il quale parlerà di cambiamenti climatici e futuro.

Proprio il tema dei cambiamenti climatici sarà uno dei temi centrali della manifestazione (giunta alla terza edizione e completamente gratuita), insieme a quello della mobilità sostenibile.

La serata inaugurale sarà al teatro Manini di Narni con l'attore Fabrizio Gifuni, che leggerà alcuni passi di Italo Calvino dedicati all'ambiente.