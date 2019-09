Defibrillatore donato a centrale 118

Un defibrillatore da destinare alla centrale del 118 regionale è stato donato all'Azienda ospedaliera di Perugia dalla famiglia Mariucci in occasione dei 20 anni di attività del negozio Perugina in corso corso Vannucci. A riceverlo è stato il commissario Antonio Onnis.

"Ho aderito volentieri a questa iniziativa - ha spiegato quest'ultimo - proprio per ribadire che ospedale e città sono un tutt'uno, che condividono le stesse emozioni, un collegamento necessario per la comunità". Ad accogliere Onnis Gianfranco e Simone Mariucci.

Alla cerimonia - della quale riferisce l'ufficio stampa dell'ospedale - ha partecipato anche il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giovanni Fabi. (ANSA).