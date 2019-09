Cucinelli, il vincitore delle regionali apra l'Umbria al mondo

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - "Mi auguro che chiunque governerà la mia Umbria sia una persona amabile e che ci aiuti a ritrovare il nostro equilibrio, la tolleranza, i valori. E che renda l'Umbria aperta al mondo, senza alcun preconcetto religioso, politico, economico e nemmeno di razza. Un futuro bello, dunque". Lo ha detto l'imprenditore e stilista umbro Brunello Cucinelli, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine del Wired Next Fest, delle prossime elezioni regionali in Umbria.

"Come ho detto a tutti quelli che ho incontrato, noi in Umbria dobbiamo ritrovare equilibrio, garbo e gentilezza, quel modo di fare che è anche tipico nostro", ha aggiunto Cucinelli, che nelle scorse settimane ha declinato l'invito di M5s e Pd di candidarsi a governatore.