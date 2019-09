Riprendono lavori alla Casa della Salute

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Entro la fine di ottobre riprenderanno i lavori alla Casa della Salute di Città della Pieve. La loro sospensione, dovuta a cause non prevedibili, ha comportato l'aggiornamento della progettazione degli interventi di miglioramento antisismico e di ulteriori opere accessorie quali il rifacimento degli impianti tecnologici, degli infissi esterni e delle pavimentazioni.

Grazie ad un finanziamento di 270.000 euro, interamente a carico della Usl Umbria 1, i lavori consentiranno anche la realizzazione di locali destinati all'Osservazione breve all'interno del Pronto soccorso avanzato, nonché l'adeguamento agli standard alberghieri dei locali destinati al Centro dei disturbi dell'alimentazione incontrollata.

Inoltre, per quanto riguarda l'ospedale di Castiglione del Lago, nel mese di ottobre saranno ultimati anche i lavori del Centro dialisi, che a regime sarà dotato di 11 posti letto più uno per l'emergenza.