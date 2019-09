Mille giovani in piazza Terni per clima

"Cambiamo il sistema non il clima", "Abbiamo il diritto a non temere il futuro" sono alcuni degli slogan sui tanti cartelli mostrati dagli studenti che anche a Terni hanno manifestato in occasione della giornata indetta dal movimento Fridays for future, ispirato da Greta Thunberg.

Un migliaio quelli che da piazza Dalmazia hanno percorso le vie del centro città, fino a piazza della Repubblica, per partecipare alla terza mobilitazione globale per il clima. Con loro anche diversi insegnanti e genitori, oltre ad associazioni e movimenti.

"Noi abbiamo capito l'importanza della tematica - hanno detto i giovani organizzatori della manifestazione - ora dobbiamo vedere se gli adulti faranno qualcosa per cambiare e salvare il mondo. L'azione spetta a loro".

Per quanto riguarda le problematiche ambientali del territorio ternano le rivendicazioni del movimento sono state elencate in una 'dichiarazione di emergenza climatica' presentata in Comune.