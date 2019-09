Concerto per la vita dedicato al Serafico

"Concerto per la vita", il 4 ottobre al teatro Lyrick Assisi tanti grandi artisti del panorama nazionale daranno vita a un grande appuntamento di solidarietà in favore dell'istituto Serafico di Assisi.

Un evento nato dalla volontà di Mogol (ideatore e socio fondatore della nazionale italiana cantanti), Paolo Belli e Gianluca Pecchini. Appuntamento per il quale è stato già registrato il tutto esaurito, come annunciato dallo stesso Belli durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è svolta a Perugia.

Nel giorno dedicato a San Francesco, e della giornata nazionale del dono, accompagnati dalla Paolo Belli Big band, si alterneranno sul palco Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcorè, Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi, Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro, Veera Kinnunen e Massimo Quarta. La serata riserverà coinvolgerà anche alcuni ragazzi del serafico.