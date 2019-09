Con 5,5 Kg di marijuana da Roma, due arresti

Sono stati trovati in possesso di 5 chili e mezzo di marijuana due giovani di 24 anni, originari del Gambia, arrestati dalla polizia, a Perugia, al loro ritorno da Roma in autobus.

L'operazione è stata svolta dalla squadra mobile nell'ambito dell'intensificazione dei servizi antidroga disposta dal questore Mario Finocchiaro, e si è concentrata sul fenomeno degli spostamenti, dal capoluogo umbro verso le regioni vicine, di persone sospettate di volersi rifornire di grandi quantitativi di droga da immettere nel mercato perugino.

Per giorni, quindi, i poliziotti della squadra mobile hanno censito gli spostamenti dei viaggiatori, via treno o autobus. I due giovani erano stati notati mentre partivano per Roma in treno con un grande zaino e un borsone apparentemente vuoti.

I poliziotti hanno deciso di monitorare il loro viaggio di ritorno e alcune ore più tardi li hanno visti scendere da un autobus proveniente proprio dalla Capitale e li hanno fermati per un controllo.