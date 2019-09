Salvini, non penso a Conte e Di Maio

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 26 SET - "Io non penso tutti i giorni a Conte e Di Maio ma loro sono loro ossessionati da me": lo ha detto Matteo Salvini a Castiglione del Lago dove ha partecipato a un altro incontro in vista delle elezioni regionali in Umbria. "Sono loro - ha sostenuto Salvini - che mi insultano continuamente ma uno fa il presidente del consiglio e altro il ministro degli Esteri, che lavorassero quindi. Io sono un umile senatore dell'opposizione - ha concluso Salvini - e non merito la loro quotidiana attenzione".