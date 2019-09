Salvini, liberiamo Umbria poi Toscana

"Liberiamo prima l'Umbria, poi tocca alla Toscana. E lì tra Renzi e la Boschi ci sarà da divertirsi": lo ha detto Matteo Salvini parlando a Passignano sul Trasimeno. Dove ha partecipato a un incontro con i cittadini in vista delle regionali nelle quali la Lega, con il centro destra, sostiene la candidatura di Donatella Tesei. Presenti all'iniziativa il coordinatore umbro della Lega Virginio Caparvi e il senatore Luca Briziarelli.

"Però - ha sottolineato ancora Salvini - è un casino perché cambiano partito ogni settimana e non si capisce più in quale sono".



"Durante queste tappe umbre e al Trasimeno di questi giorni - ha detto ancora Salvini - incontro persone che mi dicono che hanno votato per una vita a sinistra per tradizione per cultura, perché votava il papà, il nonno. Però io sono convinto che se oggi venisse in Umbria Berlinguer avrebbe schifo di quelli che si dicono di sinistra che conoscono più banchieri che operai, che conoscono più finanzieri che pescatori e artigiani":