Ospedale Terni, incontro con i sindacati

(ANSA) - TERNI, 26 SET - La Regione dell'Umbria si è impegnata a dare all'azienda ospedaliera di Terni "risposte concrete entro questa settimana" in merito al piano delle assunzioni e a "sbloccare comunque la situazione con l'arrivo del nuovo commissario": lo dice in una nota il commissario straordinario uscente del Santa Maria, Lorenzo Pescini, all'indomani di un incontro con i sindacati di categoria che si è svolto mercoledì pomeriggio sul tema.

Il percorso proposto da Pescini alle organizzazioni sindacali è quello di realizzare il piano assunzioni, già a suo tempo concordato, in due fasi: una prima fase, da completarsi nei prossimi tre mesi, per la parte necessaria a sopperire alle necessità più urgenti e alla copertura del turnover; una seconda fase di più ampio respiro per la parte rimanente, da realizzarsi a partire da gennaio 2020.