Nuovo letto tecnologico in sala parto

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - La Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria della Misericordia si è dotata di un nuovo letto di ultima generazione per il parto e di un isteroscopio, strumento necessario nella diagnostica e nella cura delle patologie di donne in gravidanza. a cerimonia di consegna delle nuove dotazioni, è avvenuta giovedì 26 settembre all'interno della sala parto. Erano presenti il presidente del Gruppo Grifo Latte Agroalimentare, Carlo Catanossi, e il presidente del Centro di Bioetica Filèremo, Antonio Margiotta, che hanno disposto la donazione; il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Antonio Onnis, il prof. Sandro Gerli e il dottor Giorgio Epicoco con una équipe di ostetriche coordinate da Maria Rosa Garofali.

I professionisti, come riferisce una nota dell'ospedale, hanno sottolineato le peculiarità tecnologiche del nuovo letto per favorire il parto.