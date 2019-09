"Leonardo tra i primi d'Italia"a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 SET - E' in programma fino al prossimo 27 ottobre, a Foligno (Palazzo Balducci Spinola, via Mazzini 125, alle 18,30) la mostra "Leonardo tra i primi d'Italia", che sarà inaugurata venerdì 27 settembre.

L'iniziativa, promossa da Comune di Foligno ed Epta, presenta al grande pubblico l'opera e il pensiero di Leonardo in modo del tutto inedito (già proposta a Milano nel complesso culturale "Fabbrica del vapore").

Oltre a fondarsi su un supporto altamente tecnologico, infatti, la mostra si avvale di una specifica metodologia, pensata al fine di coinvolgere l'osservatore: la strategia "immersiva". Il visitatore si ritrova del tutto "immerso" nello spettacolo a cui assiste e ne diviene il protagonista, subentrando in ciò all'opera d'arte.

Si vuole in questo modo non solo far recepire ma di far vivere l'arte, in modo ludico e serio insieme.

La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 (lunedì chiuso).