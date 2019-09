In 12 città lo Psicologia festival

Torna l'appuntamento, diventato oramai una tradizione, con lo Psicologia Umbria festival, promosso dall'Ordine degli Psicologi. Iniziativa giunta alla quinta edizione.

Un traguardo "importante" - sottolineano i promotori - che coincide con il trentennale della regolamentazione della professione. L'edizione 2019 del Festival, pensato per avvicinare quanto più possibile la cittadinanza alla psicologia ed i suoi grandi temi, proporrà rispetto al passato ancora più eventi, tutti ad accesso gratuito, in 12 città della regione.

La lunga serie di incontri, ai quali prenderanno parte anche ospiti d'eccezione, prenderà il via venerdì 4 ottobre per proseguire fino a sabato 12.