Boccia all'assemblea di Confindustria

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Si svolgerà domani, venerdì 27 settembre al teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli, l'Assemblea generale di Confindustria Umbria. Alle 14.30 è prevista la parte privata, riservata alle imprese associate.

Alle 17 ci sarà invece l'assemblea pubblica.

Nel corso della parte privata, l'Assemblea eleggerà il presidente e il vice presidente per il biennio 2019-2021 e approverà il programma di attività del mandato. Il candidato designato alla guida degli industriali umbri è il presidente uscente Antonio Alunni. Alla vice presidenza è stato designato il Cavaliere del lavoro Gianluigi Angelantoni.

L'assemblea sarà anche l'occasione per presentare i risultati della ricerca "La Manifattura in Confindustria Umbria", che analizza nel dettaglio i fattori e l'andamento delle aziende associate.

Nel corso della parte pubblica, che sarà aperta dalla relazione del presidente Alunni, è prevista una tavola rotonda sul tema "Come vincere la sfida dello sviluppo".