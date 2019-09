Sempre più tartufai teenager e donne

In Umbria crescono i cercatori di tartufi teenager e le donne. Un quadro che la mostra dedicata al tartufo bianco in programma a Città di Castello dal primo al 3 novembre traccia in vista dell'apertura ufficiale della stagione, domenica 29 settembre.

Nel centro tifernate risulta una densità "altissima" di tartufai "con tesserino" - sottolineano i promotori dell'appuntamento -, quasi uno ogni dieci abitanti in base ai dati di comunità montana ed Afor: oltre 2200, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente, con un aumento di minori e di donne. Circa 5 mila i cani da tartufo, bracchi, bracchi-pointer, lagotti e meticci, in Alto Tevere una media di due per ogni cercatore.

Giovane e donna è quindi l'identikit del tartufaio del futuro.

La Mostra del tartufo bianco è intanto giunta alla 40/a edizione.