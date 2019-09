Salvini, inciucio Pd-M5s contro natura

"Non vedo l'ora che gli umbri possano votare perché l'inciucio contro natura Pd-M5s difficilmente verrà perdonato dalle donne e dagli uomini dell'Umbria": lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro a Città della Pieve per sostenere la senatrice Donatella Tesei candidata presidente della Regione con la coalizione di centro destra.

"Non giudico gli altri. Sono contento della nostra candidata e della nostra squadra" ha sottolineato Salvini rispondendo chi gli chiedeva cosa ne pensasse di Vincenzo Bianconi, candidato del patto civico Pd-M5s. "Purtroppo - ha aggiunto - ha dietro quel Partito democratico che in Umbria significa scandali, arresti e incapacità. Mi dispiace per lui".

Sulla presenza di Cambiamo nella coalizione a sostegno di Tesei, Salvini ha sottolineato che "questa è una terra stupenda che ha bisogno di allargare e coinvolgere".