Picchia ex convivente,polizia lo arresta

Ha picchiato in strada la ex convivente ed è stato arrestato dalla polizia. E' successo a Perugia.

La volante è intervenuta dopo una chiamata giunta alla sala operativa della questura che segnalava una giovane colpita da un uomo in strada, fra urla, spinte e richieste di aiuto. Giunti sul posto, gli agenti hanno attivato il protocollo previsto per questi casi. La donna è stata quindi medicata in ospedale dove le sono state riscontare - riferiscono gli investigatori - anche alcune fratture. L'ex compagno è stato invece arrestato.