Casellati a 40/o della Comunità Incontro

La Comunità Molino Silla di Amelia si prepara a festeggiare il 40/o anniversario della sua fondazione con il tradizionale appuntamento "Pane, mortadella e mela", in programma venerdì, che quest'anno vedrà la presenza della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Verrà ricordato così il pasto che veniva giornalmente condiviso dai ragazzi nei primi tempi della comunità.

Era il 27 settembre 1979 quando don Pierino Gelmini cominciò con i primi ragazzi a vivere nel casale diroccato di Molino Silla. Quella che sarebbe diventata la Comunità Incontro. "Punto di congiunzione di percorsi di trascendenza, di fede - ricorda la struttura in una nota - ma anche di cultura della solidarietà e impegno contro ogni forma di dipendenza".

L'evento di venerdì prenderà il via alle 14.30, quando è prevista una visita alla struttura. Seguirà alle 15 nell'auditorium un momento di riflessione.