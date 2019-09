A Perugia Notte europea dei ricercatori

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Attraverso 70 appuntamenti, frutto del contributo dei 16 dipartimenti dell'Università degli studi di Perugia, circa 230 persone, tra professori, ricercatori e dottorandi, saranno protagoniste nel capoluogo umbro della 'Notte europea dei ricercatori'. Grazie quindi alla sesta edizione consecutiva di Sharper, i cittadini - famiglie, teenager e studenti, ma anche bambini - potranno dialogare con i ricercatori di ogni ambito e disciplina, attraverso una serie di eventi divulgativi pensati per il pubblico dei non addetti ai lavori. Sharper si svolgerà venerdì 27 settembre in contemporanea in 12 capoluoghi di provincia di 8 regioni: insieme a Perugia, anche Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L'Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Trieste, per un totale di più di 600 attività tra mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative realizzate da oltre 4000 ricercatori.