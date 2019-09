Verini, fiducia Fora in patto civico

"E' una decisione che deve prendere lui": il commissario umbro del Pd Walter Verini ha risposto così a una domanda sulla possibilità che Andrea Fora possa entrare a fare parte del patto civico tra Partito democratico e M5s che ha candidato Vincenzo Bianconi alla presidenza della Regione. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto in vista del voto in programma il 27 ottobre.

"Io ho fiducia e ho fondati motivi perché questo auspicio diventi realtà" ha sottolineato ancora Verini riferendosi a Fora. Quest'ultimo si è candidato alla presidenza dell'Umbria con una coalizione civico e sociale che aveva inizialmente l'appoggio anche del Pd.