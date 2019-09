Lega, boicottano esercizi dove va Salvini

"Gli (anti)democratici umbri boicottano i locali del Trasimeno che ospitano #matteosalvini": a denunciarlo è il senatore della Lega Luca Briziarelli in vista degli incontri del segretario del partito in programma nella zona del lago a sostegno della candidatura di Donatella Tesei a presidente della Regione Umbria.

Il parlamentare leghista fa riferimento ad un post su Facebook nel quale si propone di non andare "mai più" nei locali che ospiteranno Salvini.

"Dopo le intimidazioni agli esercizi pubblici di Gubbio che ospitano Matteo Salvini - ha affermato Briziarelli su Fb - la storia si ripete al Trasimeno. Ci accusano di essere fascisti e violenti, ma mentre noi riempiamo pacificamente le piazze di persone normali che vogliono finalmente essere libere, sono loro a comportarsi da fascisti con chi la pensa in modo diverso".

Parlando con l'ANSA, Briziarelli ha quindi sottolineato che "il post sta riscontrando diverse adesioni, rischiando di provocare danni economici ingenti agli esercizi".