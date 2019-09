Sindaco, Norcia sarà in Consiglio Umbria

"La candidatura a presidente della Regione Umbria di Vincenzo Bianconi consentirà a Norcia di essere per la prima volta rappresentata in consiglio regionale. Come sindaco e uomo delle istituzioni ne prendo favorevolmente atto": a dirlo all'ANSA è Nicola Alemanno, esponente di Forza Italia.

Nel commentare la candidatura di Bianconi con il patto civico Pd-M5S, Alemanno tiene a sottolineare che "esistono due livelli di valutazione, quello che mi chiama in causa come sindaco e quello che mi vede nelle vesti dell'esponente politico". "Da sindaco di una città terremotata - ha spiegato - avere un rappresentante in Assemblea legislativa è sicuramente molto importante sia in termini di attenzione che di collaborazione con l'ente Regione".

"In chiave politica - ha concluso Alemanno - quale esponente di Forza Italia non posso che essere leale al mio partito e alla coalizione".