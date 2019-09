Scherma paralimpica, Terni mondiali 2023

(ANSA) - TERNI, 23 SET - Terni ospiterà i campionati del mondo di scherma paralimpica 2023: lo ha deciso il comitato esecutivo della Federazione internazionale Iwasf riunito a Cheongju, in Corea del Sud, in occasione della rassegna iridata che si chiude oggi.

Decisiva nella scelta l'esperienza dei campionati europei 2018 organizzati dal Circolo scherma Terni e la solidità della candidatura ternana, appoggiata da tutte le federazioni nazionali. Terni puntava inizialmente all'assegnazione della rassegna iridata 2021, ma alla notizia della candidatura avanzata dalla Russia si è scelto di puntare ai campionati del mondo 2023. Questa rassegna iridata, secondo il presidente del Circolo, Alberto Tiberi, "avrà un valore tecnico assai elevato trattandosi dell'appuntamento con in palio punti importanti per la qualificazione ai giochi paralimpici 2024. E' il massimo a cui potevamo ambire".