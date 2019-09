Consigliere lascia gruppo Lega Terni

Nuova uscita dal gruppo della Lega nel Comune di Terni: la consigliera Doriana Musacchi ha infatti annunciato il passaggio al gruppo misto.

"Le ragioni le quali mi hanno indotto a questa scelta - spiega in una nota -, sono tutte motivate dai circa 15 mesi aIl'interno del lavoro in Comune, dove la mia responsabilità mi ha portato sempre ad anteporre gli interessi della comunità ai miei personali. Questi valori, per me fondamentali, non sono più presenti all'interno della classe dirigente della Lega ternana per continuare il mio impegno civico in politica. I personalismi e le correnti stanno deteriorando la spinta di novità, che è stata la vittoria del progetto politico di Leonardo Latini a sindaco di Terni. A mio avviso, non credo che i problemi della città di Terni possano essere risolti con persone che non conoscono il nostro territorio".

Musacchi spiega comunque che resterà a disposizione "come sempre dei cittadini e del sindaco Latini".