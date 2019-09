Fora: io lavoro a programma, novità?

"Buona domenica piovosa a tutti.

Io sono cinque giorni che sto lavorando al programma e non leggo i giornali. Novita?": è il post che ha pubblicato stamani su Facebook Andrea Fora, ormai da mesi in campo come candidato civico e sociale per la presidenza della Regione Umbria alla guida di una coalizione appoggiata anche dal Pd. Negli ultimi giorni dopo vari nomi usciti come possibile guida del patto civico proposto dal M5s con il Partito democratico si sono rincorse voci di un possibile passo indietro di Fora. Che non ha mai voluto però replicare direttamente. E in un altro post pubblicato ieri sera, Fora aveva scritto: "La domanda più frequente degli incontri (elettorali - ndr) di questi due giorni è stata 'ma quindi che succede?'. Vorrei tanto saper rispondere, ma la verità è che a cinque settimane dal voto è tutto ancora incerto, ai limiti dell'incomprensibile". Le candidature per le elezioni regionali in Umbria in programma il 27 ottobre vanno presentate entro venerdì prossimo.