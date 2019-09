Minorenne trovato con 3 kg di marijuana

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Aveva nello zaino quattro involucri con circa 3 chilogrammi di marijuana, un minorenne italiano arrestato dalla polizia a Perugia nell'ambito di controlli nelle zone del centro della città e nei luoghi di arrivo dei mezzi pubblici.

Il ragazzo - riferisce la questura - scendendo da un autobus, alla vista dei poliziotti, ha assunto un atteggiamento sospetto.

Gli involucri che aveva nello zaino erano avvolti in pellicole di cellophane, presumibilmente, secondo la polizia, per eludere eventuali controlli con unità cinofile specializzate. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga a fini di spaccio e accompagnato al Centro prima accoglienza di Firenze.