Di Maolo, è il momento della riflessione

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 SET - "Nulla da dichiarare, è il momento della riflessione": lo ha detto questa mattina Francesca Di Maolo rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se sarà lei la candidata presidente, per il "patto civico" tra Pd e M5s, alle prossime elezioni regionali in Umbria.

La presidente dell'istituto Serafico di Assisi ha partecipato questa mattina nella Sala stampa del Sacro Convento ad un appuntamento del "Cortile di Francesco" dialogando con lo scrittore Guido Maria Brera per l'incontro dal titolo "La fine del tempo".